中娛星動：MC HotDog推惹火Rap 周杰倫疑被唱衰 裝可愛食老本

台灣天王周杰倫出道多年人氣高企，惟近日台灣饒舌歌手MC HotDog推出新歌，歌詞疑似暗寸周杰倫，鬧爆有人食老本、裝可愛等，引起娛樂圈熱議。

MC HotDog在新歌《依然我行我素》中，歌詞直接提到周杰倫的經典歌曲《爸我回來了》，之後連番發炮，狂轟：「現在吃老本，如果是真的寫不出歌，拜託快遲早滾，別只會賣弄情懷，歌迷都說又是老梗，幾歲了還在裝可愛，像個幼稚老人，看那些沒料的又要出唱片。」歌詞又提到「抽古巴的雪茄，戴假的古巴鏈」，疑似影射周杰倫歌曲《Mojito》的MV造型，更有歌詞寸爆對方連麥克風都不敢開，甚至當粉絲提款機賣NFT，疑似暗指周董2022年推出NFT幻想熊一事，字字句句都似衝着周杰倫而來。

險激走鐵粉老婆 不少周杰倫的粉絲留言反擊MC HotDog：「他再怎麼罵也比不上周杰倫」、「倫家還有老本，你呢，只剩舊債了吧」，更有人用周杰倫《四面楚歌》的歌詞反擊：「雖然不是我的對手，還是可以成為我的狗。」事件持續發酵，MC HotDog亦發文指跟身為周杰倫鐵粉的老婆為此冷戰了3天，太太更揚言要離家出走。他急忙解釋：「我真的沒有罵他，你再仔細去聽一下這首歌，我是罵所有人，不只是杰倫，我連我自己都在罵」，他更慨嘆表示：「做人好難，做音樂好難」。

另外周杰倫的好友組合南拳媽媽成員彈頭，亦發布了女兒在錄音室的影片，表示：「我女兒這次有唱一般的饒舌，才一下子，我上廁所出來，女兒就錄完了」，被網友質疑是替好友周杰倫還擊MC HotDog。對此他表示：「發現女兒饒舌才華是無心插柳柳澄汁，單純發表欣賞女兒的才華，而且熱狗是大前輩也是朋友，請外界別做過度聯想。」