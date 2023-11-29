為「喜愛男歌手」搏到盡 張敬軒落區拉票 應承跳到80歲

歌手張敬軒打入叱咤「我最喜愛的男歌手」5強，前晚突發開直播及踩入旺角鬧市，呼籲市民投他一票，場面墟冚！他更貼出競選宣傳單張，內容抵死搞笑，結果連勁敵姜濤的粉絲，也揚言有衝動投票給他！

張敬軒成功打入叱咤「我最喜愛的男歌手」5強，向來創意十足的他於社交網貼出競選海報，並留言：「票投4號張敬軒，戀愛當做半支煙」，又指選情告急，陷入中年危機，而海報上則寫有「你一票我一票，軒公80還唱跳。」海報成功吸引自稱姜濤粉絲的網民留言，表示見到軒仔的舉動有衝動投他一票，立即引來軒仔回覆：「衝動不如行動，無論投票與否，都多謝你。」

軒仔前晚亦突然開直播，表示過往入圍過16次該獎項，但只獲獎一次，自言感慚愧，又分享在社交網見到粉絲包了巴士於全港巡遊，更有人拖兒帶女為他走到街上拉票，沒料有些人卻冷漠地行過，令他感心噏：「作為歌手，明明呢啲應該我自己去做，但要我啲粉絲咁樣拋頭露面，我覺得好內疚，所以我唔可以再坐喺屋企，甚至乎萬一經過大家嘅努力真係送咗我上台嘅話，我覺得我會愧對大家，所以決定要畀心機拉票！」

打開國際市場 談到歌迷為他印製宣傳物料，軒仔笑指當中有包含菲律賓文及印尼文拉票單張，並預告在最後投票階段截止前，會不定時親身落區派傳單拉票：「希望大家可以當面拒絕我，但最好唔好，因為我覺得跳出咗我中年危機嘅Comfort Zone，同大家一齊以運動員精神去參與今次嘅樂壇頒獎禮。」之後軒仔受不住粉絲「挑機」，於晚上11時直接到旺角區「踩場」，到場後頓時被街坊包圍，除了本地人，軒仔亦向外國人呼籲，頻頻說：「Please vote for me！」最後逗留一小時才離開。