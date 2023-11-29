港韓音樂節臨陣煞停 甄濟如排新舞空歡喜 黃貫中自行搞騷

一連3日雲集港、韓歌手包括Jessica、太陽、金鐘國、黃貫中、Dear Jane及甄子丹愛女甄濟如等演出的戶外音樂節，臨開騷前4日突然宣布延期，主辦單位雖安排退票，但有觀眾質疑受騙報案。

多位韓國歌手包括女團少女時代前成員Jessica（鄭秀妍）、男團Big Bang成員太陽、節目《Running Man》主持金鐘國及HAHA等，原定聯同香港代表黃貫中、樂隊Dear Jane、太極及樂壇新人王甄濟如等約20個單位，於12月1至3日假西九竹翠公園演出為期3日的露天音樂節《哈雷戴維森120香港音樂節》，前日主辦單位IMEMC Limited卻發出緊急通知，宣布因「場地周邊環境及技術限制因素」延期，日後將移師其他地方舉行。

觀眾報案稱受騙 主辦單位安排連手續費全數退票，並送上T恤表心意，但昨日有讀者投訴，不滿音樂節「話停就停」：「點可能臨開騷4日前先話唔開，話同場地有關，但冇人知問題去到咩程度，可憐我買咗第一日嘅$1,580飛。」讀者覺得受騙而報案，案件列作「簡單報案」處理。

據知演出歌手於本月25日才收到取消通知，原定於12月2日表演的黃貫中說：「唔知具體情況，我都唔開心，因為好耐冇喺香港演出，所以都研究緊自己開騷，我諗好快會同香港歌迷見面㗎喇！」

甄濟如亦已為演出做足準備：「本來非常非常興奮，可以同各地音樂人同樂迷見面，分享愛和音樂。因為第一次喺香港表演，我期待之餘亦編排咗全新舞步，希望唔會延期太耐。我會努力練習，為嚟緊嘅演出做好準備！」Dear Jane亦透過唱片公司表示收到延期消息。

對於有觀眾報案，主辦單位發言人表示若對持票人士構成不便，深表歉意，承諾盡早覓得理想場地再開騷。

有份演出的黃貫中坦言唔開心。 Big Bang成員太陽是備受矚目的嘉賓之一。