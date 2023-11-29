娛圈單打：被人偷影證人氣 阿女唔使發脾四

「港產AV女優第一人」素海霖一脫成名，已拍下第6部作品，她更挾名氣回港搵真銀，早前登上演唱會舞台，證明呢期最紅係佢。不過人怕出名豬怕肥，阿女最近去台灣旅行，竟遭一對港人情侶偷拍，令到阿女怒極爆Seed，認為不受尊重。

她在社交網上載多張在台灣放天燈的靚相，同時自爆不愉快經歷：「一對香港人情侶認得我，望住我笑笑口，跟住就搵個鏡頭對住我想影我，而唔係走過來同我Say Hi先」，雖然阿女話唔覺得自己紅，但認為「紅唔紅都好，都唔係咁樣影人啩」。

貼文一出，粉絲隨即附和，指摘這樣做有欠尊重，應該問聲先影。係嘅，明星都係人，唔係事必要畀你影，問一聲都好應該。但話又得說回來，阿女曾經揚言，日本AV行規，女優同粉絲合照要收錢，仲叫人在街上見到佢，不用提出合照，因為她不可能答應。既然係咁，粉絲舉機偷拍，可能都係一時激動，情難自禁啫。

所以話，阿女請息怒！換個角度睇，若然唔係你夠紅，搵鬼影你咩。以前為咗成名，阿女喺尖沙咀「真空散步」益街坊都在所不計，家陣成為知名AV女優，今時不同往日，聲價百倍，大家都好明白。之但係，粉絲見到偶像難免興奮，偏偏邀請又話唔影得，偷拍又話欠尊重，唉，有時候粉絲都好難做。

都係嗰句啦，人氣如浮雲，一下子聚，一下子散，好多嘢講唔埋。有人偷影，即係代表有人氣，絕對係好事。睇吓發哥，不時主動同粉絲Selfie，皆大歡喜。看來阿女都要習慣吓，何謂成名的代價！