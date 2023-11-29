苦練數月 盡得真主播神髓 佘詩曼勢壓馬國明：一凹一凸最好

佘詩曼於台慶劇演女主播被激讚有神級演技，網民更覺得她有前主播方健儀神髓。對於外間有指馬國明在劇中氣勢遜色，阿佘則指這是劇集的結構所需，一凹一凸是最好的安排。

無綫台慶劇《新聞女王》演員佘詩曼、李施嬅、王敏奕、何依婷等昨日在紅磡出席宣傳活動，阿佘現身吸引不少粉絲支持，劇集上星期首播錄得相當好的24.4點收視成績，可希望挑戰30點？她說：「當然愈高愈好，但係冇定一個數，依家係咪好難（指30點）？希望啦！」她演繹新聞主播神似，有網民更覺得似前主播方健儀？她說：「自己練咗好耐，點樣可以模仿得似啲，呢個係我自己最基本嘅要求。練咗幾個月，睇好多新聞片，當然都有睇佢（指方健儀）。（亦有前新聞主播覺得劇情離地？）戲劇效果嚟，畢竟係拍電視劇，唔係紀錄片，有啲趣味性，搶焦點都係需要。（外間關注同何廣沛激情戲，仲有冇？）可能要換另一位，監製安排呢兩個男士喺Man姐身邊，係想交代佢係咩人，所以唔好着重喺太激動嘅戲份上。（氣勢壓住馬國明？）又唔可以咁講，一凹一凸係最好。」

李施嬅感嘆環境差 劇集在內地有不少回響，掀起扮「Man姐」主播熱潮，她笑說：「我都有睇，好搞笑，證明佢哋睇得好投入，佢哋都演得幾好。」

李施嬅劇中角色逐漸黑化，連徒弟王敏奕也受到「牽連」？敏奕笑說：「依家啲人好鍾意人黑化，其實乖乖哋唔好咩，不過，都好開心，證明大家睇得投入。」

此外，無綫前日宣布裁員300人及合併頻道，敏奕表示：「大公司嘅決定，對大家都唔容易。」施嬅則覺得不單是無綫，現在大環境比較差，大家也不容易。