獨家訪問：單挑MMA高手 血肉橫飛列三級 陳偉霆激戰險窒息 有望衝影帝

藝人陳偉霆於英皇電影《爆裂點》內多場打戲慘變「人肉沙包」，頻遭虐打，弄到滿身傷痕，平日的帥哥形象蕩然無存，搏命程度拍得住好兄弟謝霆鋒！而他亦明顯如拍檔張家輝演出電影《激戰》時一樣瞓身打，有望劍指香港電影金像獎影帝！

William入行多年，拍戲一向全情投入搏到盡，在內地人氣甚高的他，今次寧願推掉內地億元工作都要返港拍戲，希望在出生地闖出一片天，其主演的《爆》片將於下月8日上映。片中飾演臥底的他對於能夠與偶像張家輝鬥戲，當然興奮。拍攝期間他表現稱職賣力，棄用替身，親自上陣拍攝從高處墮下的鏡頭，又屢次遭虐打兼「撻生魚」，相關鏡頭血肉模糊，令人慘不忍睹，而為了原汁原味，該片將列為三級電影上映，如此一來，同時令人聯想到他的拍檔影帝張家輝當年拍攝電影《激戰》時的瞓身演出，為他奪得多個影帝獎座，今次William如此搏命演出，亦獲睇好挑戰香港影帝獎項！

為了令William有所發揮，導演特意安排他與藝人姜皓文（黑仔）於泥漿中「激戰」，其中一幕黑仔將其頭部強拉進泥漿令他窒息，2人身上衣物甚至妝容全被泥水侵入式覆蓋。談到拍攝過程，William透露：「劇組用咗兩部攝影機分上、下擺位，其中一部直情入咗泥漿捕捉畫面，務求拍出最真實嘅感覺。雖然全身都係泥，事後好難清潔，但最緊要出嚟效果好啫，其實拍得好爽呀！」

冇啖好食 減磅騷肌 William自言與以往自己曾拍攝的打戲比較，今次最大分別是變身「人肉沙包」！除了被同片的李凱賢勒頸狂揪差點喪命的戲份外，亦要演繹飽受對方威脅至窮途末路，身體及精神上受多重痛苦及折磨。電影結尾的一場生死對決戲畫面殘忍，他被安排與馬來西亞一位著名MMA高手「對壘」，被打到鮮血披面。據悉，這場戲在山洞內取景，空氣不夠流通兼且拍攝時眾演員「打水戰」打足數天，William直言至今印象難忘。他表示：「對方只係拍過一、兩套戲，唔係好識得借力，所以真係狂揪落嚟，拳拳到肉打得我好狠！（嗰場戲你眼神嚇死人。）係好自然嘅反應，一埋位就自動波識做，但嗰時啱啱確診完好番，精神狀態其實好攰就真。」至於近日網上不停流出其騷肌劇照，獲粉絲大讚身形弗爆，William卻謙稱：「其實係導演想我瘦啲，所以我先戒糖戒碳（碳水化合物），搞到自己咁瘦，臥底真係冇啖好食呀！」