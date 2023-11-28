11月28日(二)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月28日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
森日菜美 顧住搵銀要留級
22歲日本青春女星森日菜美，2012年因參加東寶選美活動而加入藝能界，成為影后長澤正美的同門小師妹，日前她現身為2024年的月曆宣傳。
拍劇又兼顧讀大學的她，自爆因學分不足而留級。明年便出道10年的她，揚言將是充滿挑戰的一年，除了希望挑戰更多角色之外，最重要是能夠順利大學畢業。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20231128-1128_00288_082/森日菜美--顧住搵銀要留級
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc