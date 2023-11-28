森日菜美 顧住搵銀要留級

22歲日本青春女星森日菜美，2012年因參加東寶選美活動而加入藝能界，成為影后長澤正美的同門小師妹，日前她現身為2024年的月曆宣傳。

拍劇又兼顧讀大學的她，自爆因學分不足而留級。明年便出道10年的她，揚言將是充滿挑戰的一年，除了希望挑戰更多角色之外，最重要是能夠順利大學畢業。