訪台化身吃貨 DJ Soda錄節目甩底 粉絲嬲爆嗌退票

韓國夜店女神DJ Soda近日再度訪台，原定參與台灣節目《賀瓏夜夜秀》錄影工作，惟節目組臨時通知因為設備問題，DJ Soda將不出席，令大批粉絲感到不滿，不過她在台另一個演出則未受影響，前晚如常在桃園市參加電音騷。

DJ Soda今年8月赴日本大阪演出音樂騷《MUSIC CIRCUS FESTIVAL》時，慘遭多人當眾鹹豬手胸襲，她公開事件後引起外界嘩然，兩名男大學生及21歲OL隨後自首，DJ Soda收到3人的悔過書後決定不需要金錢賠償而和解。

經常赴海外吸金的她近日就在台灣演出，是她今年第三度訪台，她抵台後在社交網上載多段享受美食的短片，片中見她品嘗了小籠包、油條、蛋餅及火鍋等美食。而節目《賀瓏夜夜秀》日前本來宣布DJ Soda將擔任第4集的嘉賓，之後卻突然通知DJ Soda因為設備問題而不會參與現場錄影，引起大批粉絲不滿，不少人在節目的社交網留言要求退票。

遇地震驚到攬公仔 另外，DJ Soda前日在社交網公開依靠着熊貓公仔的短片，指在桃園感受到地震：「梳化和我的身體都在搖動，我感受到地震，你們有嚇倒嗎？大家還好嗎？」有台灣粉絲即留言安慰：「小地震是正常能量釋放，不用擔心。」而她當晚在桃園市山鼻之戀公園參加《超狂電音祭Super Power》，吸引大批粉絲捧場。