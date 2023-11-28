暢所欲玄：十二宮位置

命宮又名印堂，在兩眉之間，命宮要求有兩隻手指之闊度，平闊無紋沖痣破，也不宜眉毛入侵。財帛宮者即是鼻，要求山根不陷，挺直有肉，鼻頭豐圓，左右鼻翼圓潤不露孔。兄弟宮即兩條眉毛，要求順序有緻，不逆生和亂草，有光彩。田宅宮在眉與眼之間，要求寛廣有肉，不凹陷，沒有雜毛，無疤痕紋痣。子女宮在兩眼之下，要求有肉平滿，無紋沖痣破，左邊代表男，右邊代表女。夫妻宮在兩眼尾之位置，又名為奸門，不宜凹陷，有紋沖痣破，要平滿有肉。奴僕宮現多名為下屬宮，宜有肉不尖削。疾厄宮在鼻之中間位即鼻樑也，宜豐滿有肉，不薄削而露骨。遷移宮在額之兩角位，又名驛馬位，要求廣闊明潤，無紋沖痣破。官祿宮又名事業宮，位於兩眉之間直至髮際為止，宜圓拱光滑無橫紋無疤痕。父母宮即額之正中左右略凸的地方，左邊為父、右邊為母。福德宮在天倉地庫之位，宜豐滿明潤，則主人坐享富貴。