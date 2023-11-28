娛樂

岑珈其教仔陷迷惘
藝人岑珈其與朱栢康日前邀請一眾好友出席英皇電影《不日成婚2》優先場，飾演新手爸爸的珈其現實中育有一子，他自爆曾因育兒問題而迷惘。朱栢康則指首集開拍時正值疫情最嚴重之時，而續集由原班人馬在疫情後開拍，眾人於兩年間起了不少變化，希望觀眾欣賞電影後，對愛情及婚姻有更多體會及得着，更懂得珍惜所愛。
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