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陳凱詠半天吊腳軟
歌手陳凱詠（Jace）與導演彭秀慧在港島一幢商廈挑戰沿繩下降，事後Jace直言感受複雜：「無法想像在這個高度去做這件事，心情既激動又亂，同時又感覺好寧靜，因為半空中只有我自己一人，比想像中刺激。」原來她事前覺得很簡單：「但到真正在半空時，因為有風，所以控制不到方向不停自轉，着地時有點腳軟的感覺。」
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