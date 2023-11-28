獨家訪問：埋頭苦練做打女 鄺潔楹舞棍周身瘀 江嘉敏赤手空拳走天下

無綫藝人江嘉敏及鄺潔楹（Judy）兩位當紅小花都是監製陳維冠的愛將，分別參演過他的劇集《新四十二章》、《殺手》及《七公主》等。明年她們將齊齊開拍陳維冠監製的新劇，該劇以功夫為題材，兩人劇中都有擅長的功夫，Judy會舞棍，嘉敏則使出掌功，令人期待。

Judy繼前年為演出《七公主》苦練劍擊後，今次為配合角色，兩個月前已開始積極訓練。雖然她身形嬌小，身高只得1米55，但訓練時功架十足，而且手起棍落，相當有殺傷力，絕對不能輕看！她接受本報訪問時透露基本功已學得七七八八，同時要練一字馬：「監製想我做到，頭幾堂練嘅時候幾痛，大髀內側啲筋要畀師傅撐開，頭兩堂拉完筋超級痛，連行步路都好痛。」

練基本功最困難

至於江嘉敏之前在《新四十二章》、《果欄中的江湖大嫂》、《食腦喪B》及《殺手》等都有不少動作戲，經驗十足，今次新劇演員個個有武器，她卻要赤手空拳上陣。她昨日受訪時說：「今次每個人都有兵器，有劍有棍，但我就用掌，各有各好啦！有武器可能打時冇咁痛，但練習時就會成日畀啲武器打親，我見Judy都周身瘀晒。我就學掌功，最難唔係要記招式、對打，係要練基本功，下盤要好穩，耍拳時唔可以姐手姐腳，要用手擋兵器，各有各難度，不過我哋都練咗2、3個月喇，會繼續努力。」