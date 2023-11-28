梁朝偉逆襲做百億富翁 阿Sa飽歷滄桑 老了廿歲

投資逾3.5億港元的英皇電影《金手指》上映在即，昨日再發布一條預告片，以梁朝偉的「狂妄」為賣點，他的表現手到拿來，相當吸睛。片中與他有感情轇轕的蔡卓妍造型明顯歷盡滄桑，驟眼一看被指「老了廿載」。

《金》片由開拍到落實於12月30日正式公映，一直備受各方關注。電影公司昨日再發布約兩分鐘的預告片，交代梁朝偉的角色如何致富及走入歧途，蔡卓妍（阿Sa）、任達華及方中信等一眾重要角色的造型相繼曝光，加上有消息指袁詠儀將友情客串，粉絲大感驚喜，迅即成為網民熱話。

電影故事根據當年轟動全球的真實案件改編，身為「三金影帝」的偉仔以神級演技，輕鬆演活唯利是圖的金融大鱷，成功呈現落魄偷渡客意外搭上財富「順風車」，結果逆襲成為百億富翁的故事，期間卻遭廉署高層緊咬不放，展開長達15年的複雜糾纏，故事張力十足。

社恐變交際高手 預告片中，偉仔由現實生活中的社恐代表，變身交際手腕極高的「社牛」，周旋於金融界長袖善舞，重要關頭又會撕破面與對方講條件，並不時呈現意氣風發及暴發戶的模樣，雖然不討好但壓場感及霸氣十足，令人相當期待他的演出。

至於阿Sa今次分別與偉仔及白只有感情線，對於與前者合作，她曾大呼「發達喇」，又暗示有親熱鏡頭。在預告片中，阿Sa的造型相當成熟，以西裝外套配樽領衫，一頭曲髮，媚態不足卻見飽歷滄桑，驟眼一看完全認不出她，被網民指「老了廿載」，名副其實是為藝術犧牲，放下美女包袱作出突破！