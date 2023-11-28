洪卓立驚變「香港頂流」 姜濤托「女友」下巴 浴室調情

男團MIRROR成員姜濤曾以「無聊」二字回應跟台灣文青女神林思廷的緋聞，不過隨着合拍的新歌MV推出，令「姜思戀」再度浮面。MV中見兩人在浴室調情，他們各自在社交網轉發相關片段，似是隔空傳情，甜蜜度爆燈！

姜濤10月時前往台灣拍攝「第13胎」新歌《岩巉》MV，並傳出寓工作於拍拖，邀緋聞女友林思廷（Tammy）擔任女主角，但力保「A0」之身的他否認戀情。新歌昨日推出，在前日曝光的MV預告中，兩人在浴室Sweet爆互動，Tammy用食指篤住姜濤額頭，叼着牙刷的姜濤則用食指輕托女方下巴，畫面充滿戀愛氣氛。

姜濤更留下愛情密碼，分享新歌歌詞：「岩巉的一個我共一個你，鋪滿天地。」又寫道：「我們岩巉，因為還沒有人知道我們是寶石。不能保證每個人最後都一定能閃閃生輝，但看着世上那些真實發生過，萬中無一的愛情奇迹……都值得心懷希望，尋找下去。否則生存還剩下甚麼呢？」

靠花絮片隔空傳情 昨日他和Tammy再加料，各自在社交網分享同一條MV花絮片，片中見Tammy駕駛電單車，之後在台灣夜市食店淥麵，當中穿插姜濤的Chok爆靚仔樣，最後一個遠鏡則是他們並肩過馬路。姜濤再次分享歌詞：「有些幸運兒，都能凹陷遇上凹陷，熱吻。」

另外，歌手洪卓立與前女友劉沛蘅分手後暴肥，雖已努力減磅，望盡快回復昔日纖瘦身材，但日前他到廣州出席活動時，由於身形、髮色及身高相似，竟被網民認錯為「香港男團頂流」姜濤，另有網民發現他穿的外套是3年前的舊衫，相當支持環保。