爆另一半佔有慾強 何依婷激咀馬國明 湯洛雯當笑料

湯洛雯（靚湯）與何依婷兩位準人妻昨日出席婚嫁服務頒獎禮，她們同樣忙於籌備婚禮。靚湯透露有睇馬國明與何依婷在《新聞女王》的激咀場面，笑指演花弗男的馬國明現實中太「老正」而難以入戲，又爆未婚夫佔有慾強，介意她拍親熱戲。

靚湯透露沒有聘請婚禮統籌師，為了慳錢變成精明師奶，又指雙方父母年紀老邁不宜坐長途飛機，故她和馬國明選擇在一個亞熱帶地方舉行婚禮，至於何時舉行？她只笑笑口表示：「總之我哋聖誕會喺香港過。」

提到馬國明和何依婷在《新》劇的激咀戲，靚湯直言：「我覺得好好笑！初入行已經睇佢拍呢啲鏡頭，最記得係佢喺《On Call 36小時》同楊茜堯咀。」又說：「馬國明喺劇入面角色花弗，但現實唔係，所以入唔到戲。」她表示對馬國明拍親熱戲沒有太大感覺，反而男友佔有慾強，介意她拍咀戲，並甜絲絲說：「我寧願佢係咁，好過佢唔在意我。」

搞婚禮向姊妹取經 至於何依婷指近日工作繁忙，故沒有追問未婚夫有否收看其激咀戲。早前宣布婚訊的她透露已過大禮，但仍未註冊結婚，婚禮安排在下月舉行，屆時只會邀請至親好友，而姊妹團有圈中人，包括張秀文、鍾晴、蔡嘉欣及陳詩欣，直言會向下月初結婚的蔡嘉欣取經。至於婚禮可會邀請同劇的佘詩曼和李施嬅？她直言：「冇位呀，我只係搞小型婚禮，佢哋會明白，同埋之前劇集首播食飯，佢哋都見過我未婚夫。」對於阿佘日前在訪問中揶揄她跟劇中角色沒反差，被指帶有火藥味，何依婷大方回應：「佢講笑啫！我識佢嘅人唔係咁嘅意思，或者佢太入戲，Man姐就係咁！」提到被網民批評演技浮誇，她表示會繼續努力，強調對自己有要求，一定會有進步。

另外，無綫昨日公布上周節目收視，《新》劇首周跨平台直播收視最高24.4點，有157萬觀眾觀看；處境劇《愛．回家之開心速遞》最高收視21.7點；劇集《叠影狙擊》最高收視19.7點，有127萬觀眾捧場。