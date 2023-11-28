張藝謀兒子名媛舞會做「騎士」 子丹父女華爾茲揭序幕 甄濟如演唱創先河

「宇宙最強」甄子丹的19歲大女甄濟如（Jasmine）首度亮相「2023年巴黎名媛舞會」，全家總動員撐場，除了父女檔跳開場舞外，弟弟James亦為家姐任「騎士」，而Jasmine更是有史以來首次於舞會表演的嘉賓；同場還有內地名導張藝謀兒子張壹男任「騎士」。

舞會日前於法國巴黎舉行，在全球挑選21位女生參與，能夠躋身其中實屬珍貴，剛出道當歌手的Jasmine化身小公主登場，在芸芸貴賓中，她與同為「星二代」的內地名導張藝謀兒子張壹男最為矚目，Jasmine獲全家總動員瞓身支持，更與父親翩翩起舞，成為全場焦點！

Jasmine受訪表示最初獲邀時感到榮幸又緊張，在巴黎的3日行程中，她與一眾女生做足準備：「非常榮幸和感激，可以和爸爸跳華爾茲打開序幕，大會又讓我參與表演，我演唱了有份參與創作的歌曲《TBH》，選擇這首歌是因為它有中文歌詞，我想讓來自世界各地的家庭更了解中文歌曲和中國文化。」擔任愛女舞伴的子丹，專程由監製電影的拍攝現場飛往巴黎，絕對是「廿四孝爸爸」，他與太太汪詩詩更全程做助手為愛女打點。

臨時惡補2粒鐘 詩詩透露子丹一直忙於拍戲，事前未有跟他講要跳舞，而且抵達時才知道被選為Opening Dance三對父女之一：「老公係追求完美嘅人，跳舞唔係佢專業同強項，我哋事先冇同佢講係唔想畀太大壓力。佢同囡囡24號晚排咗兩個鐘舞，可能因為子丹係動作演員，所以學嘢真係好快，跳兩、三次已經識。」而Jasmine點名弟弟James做「騎士」，James不想家姐被其他異性攬住跳舞而欣然答應。詩詩坦言作為中國人，能夠於國際舞會去到這個位置，引以為傲：「子丹同囡囡係Opening Dance三對父女之一，而且Jasmine可以喺現場表演，呢個係舞會有史以來第一次。」

至於子丹亦為愛女參與盛會感開心：「這個舞會被譽為全球10大頂級奢華晚會之一，加上大會30年傳統從不找嘉賓表演，今次被安排作壓軸演唱，她唱了自己創作的歌，表演獲在場的皇室和貴族讚賞，作為爸爸好驕傲！其實下飛機才知要作開場跳舞，更是唯一中國父女表演，弟弟James也是最年輕的騎士。」

舞會另一焦點張壹男擔任「騎士」，與美國名媛Louisa Dub共舞，父親張藝謀雖沒出席見證，但於舞會前夜的綵排活動中驚喜亮相，表示這樣的活動離自己的生活很遠，但感覺很新鮮。談到兒子的參與，他表示年輕人各種事情都可以嘗試，而舞會本身很有意義，希望孩子多接觸了解。

甄子丹與Jasmine獲邀為Opening Dance三對父女之一，備受重視。 張藝謀兒子張壹男擔任美國名媛Louisa Dub的「騎士」。 Jasmine演唱參與創作的中文歌，贏得皇室人員和貴族讚賞。 張藝謀 Jasmine找來弟弟做「騎士」，玩得非常開心。