9:45 勁歌推介及快樂長門人

11:45 團圓及宣傳易及交易現場

1:00 午間新聞及區選小百科

2:45 食為奴及區選小百科

6:00 從長安到羅馬及新聞檔案

6:30 六點半新聞報道及區選小百科

7:25 有理說得清及一馬當先惠社會

7:30 有法安國及東張西望

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

