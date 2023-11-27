手瓜實淨似石頭 燦烈學廣東話潮語 「世一」冧港迷

韓團EXO成員燦烈前晚在香港舉行粉絲見面會，他大騷多句廣東話冧粉絲，包括用當晚學的「世一」、「大癲」和「好正」等潮語造句冧粉絲，而港迷則特別準備生日蛋糕，為今日過31歲生日的他預早慶生。

燦烈本月24及25日一連兩晚於亞洲國際博覽館舉行見面會，是他首次以個人身份在香港會粉絲，前晚的見面會在晚上7時左右開始，他登場後唱出《NOTHIN’》，之後用廣東話跟粉絲打招呼：「大家好，我係燦烈！」他指前一晚開騷後回酒店很快就睡覺，早上很早起床，更浸了半身浴，所以特別醒神。

他指平時幾乎每天都做運動，呼籲粉絲跟他一樣養成運動習慣，主持森美即問他是否練得很大隻，燦烈即指對自己的手瓜最有信心，並讓森美摸摸自己的手臂和心口，對方即讚他的肌肉結實得像石頭一樣。之後他跟森美學講廣東話潮語，包括「世一」、「大癲」和「好正」，更即席造句：「燦烈對EXO-L（EXO粉絲暱稱）嘅愛係世一」、「大家一齊大癲」、「EXO-L好正」，令在場粉絲興奮尖叫。

收蛋糕提早慶生 燦烈又挑戰在60秒內完成射擊、投籃及飲奶茶等任務，他飲完奶茶用廣東話說：「奶茶好正！」其後他與多名幸運粉絲隔住螢幕擺心心手勢合照，而在拍攝大合照時，螢幕播放香港粉絲為他準備的打氣影片，粉絲又為於今日過31歲生辰的他準備生日蛋糕，令他十分感動，用廣東話多謝粉絲：「多謝晒！我愛你哋EXO-L，世一！」

他在Encore環節唱出《Good Enough》，他承諾會再來港見大家，又笑說：「下次來香港的時候我會將延伸台弄得長一點，讓後面的粉絲也可以看到我。」他叮囑粉絲要注意身體：「在下次見面之前大家都要身體健康，要等我回來！」