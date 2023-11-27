暢所欲玄：雲散了天晴，花謝了結果

「禍福無門至，風雲不測來。」這是中華先祖經歷不同考證所得出的智慧。

所謂：「天下萬物皆為藥。」救助你的東西往往就在身邊。每個人的一生會遇到各種各樣的成就與挫折，無常隨時降臨，上一刻順風順水，下一刻可能狼狽不堪，上一刻萬里陽光，下一刻就可能愁雲慘霧。新聞報道中經常看到某些人賺到過百億，這些人的過去可能一無所有，但一個機遇，身家變過億，甚至過幾百億過千億！

另一邊廂，有些富豪曾風光一時，今天卻落得破產收場，甚至被關在牢中度過。昔日的豪華生活，為甚麼不能延續長久？真人真事可謂多得很，有些大地產商也曾有高人做顧問指導，為何八字風水看不出問題來？竟築起全世界最高爛尾樓。

一切安排可快不可急，可慢不可怠，雲散了天晴，花謝了結果，生活不過是三餐，每個人都是自己調味師，如不想有轟烈，那就安守本分，不去強求。有幸碰上一個高手能為你化解一切，都是自己的運所安排。真正左右你人生質量的，是你內心的選擇與決定。

堪輿學者元海