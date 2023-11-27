甄濟如名媛開P變公主

甄子丹的女兒甄濟如（Jasmine）獲邀參加國際盛事巴黎名媛舞會，近日她飛到當地試穿晚禮服，其中一襲是白色低胸流蘇拖地晚裝，另一襲是淡黃色的層次感羽毛長裙，令她搖身一變化為公主。舞會中，子丹會與Jasmine父女上陣跳華爾茲作為開場舞，而Jasmine的弟弟James則會以騎士身份現身。