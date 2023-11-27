Anson Lo冧樣靠想像 Edan做偶像難拍拖 專心掘金

男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）和呂爵安（Edan）主演的ViuTV劇《社內相親》今晚首播，AL在劇中經常被「爺爺」羅家英催婚，現實生活中，AL自覺年輕，故並不心急人生大事，而Edan亦自言未來10年是事業搏殺期，只想賺大錢。

Anson Lo和Edan直言婚姻對他們來說相當遙遠，AL笑言：「有排，早一、兩年屋企人有催，我每次食飯都同佢哋講我呢10年想專心事業，要努力賺錢養家，佢哋就冇再催我。（自己心急拍拖？）冇喎，我都係28歲啫，況且呢個世代都冇年齡限制啦！」

至於Edan則表示暫時對結婚沒有想法，亦幻想不到何時會發生，他稱：「所以暫時都係賺多啲錢，做好工作，趁呢幾年後生盡全力去衝，目標係賺好多好多嘅錢。」他們擁有大量粉絲，身邊亦總有工作人員跟出跟入，問二人在圈中是否很難結識異性？Edan不諱言：「老實講都難拍拖嘅，拍拖又出唔到去，好多問題。」

問到一旦有戀情會否擔心Fans不接受？Edan表示：「我唔會覺得粉絲會認為我哋唔可以拍拖或永遠都唔拍拖，我哋嘅粉絲好錫我哋，都想我哋開心同幸福。」至於將來拍拖會否發展地下情？他們揚言最重要尊重另一半意願，亦異口同聲表示不介意對方是圈中或圈外人，最重要是合眼緣。

透露有狂野床戲 「登神CP」繼《大叔的愛》再合體拍劇，兩人分屬好友十分享受，合作時也會互相提點。兩人在劇中分別跟陳漢娜（Hanna）和沈殷怡（Shirley）各有感情線，Edan開工第二日就要與Shirley拍咀戲，他表示也有好處，大家可以快點混熟，而兩人溝通很直接，所以合作得相當愉快。

AL則透露開拍初期沒有見過Hanna，惦念對方的冧樣鏡頭全靠想像，他說：「我哋嘅劇情由唔太熟落，到拍咀戲同床戲係循序漸進，所以拍得較舒服。」Edan就形容跟Shirley的床戲很狂野，因劇情講述二人飲醉酒，為了在拍攝時展現胸肌，所以埋位前瘋狂做掌上壓和舉啞鈴，笑言是盡地一煲。