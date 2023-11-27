恨夫妻檔吸金 補貼婚禮 馬國明拍劇似太監 回家變阿四

婚期在即的馬國明單拖現身活動時，「未婚妻湯洛雯」突然出現派驚喜，自爆結婚使費貴，恨以夫妻檔努力吸金，更預告秘密練舞，望勤能補拙免得出醜人前；對於在新劇中被拍檔佘詩曼搶風頭，自貶是太監角色，輸得愈徹底愈證明劇集成功。

昨日馬國明出席商場活動，12月將迎娶湯洛雯（靚湯）的他，人逢喜事精神爽，跟粉絲互動近1個小時內，不停提起女友瘋狂放閃，除透露靚湯最想睇北極光外，當玩遊戲摸到百潔布時，還自爆：「我喺屋企負責洗碗。哎吔！爆咗出嚟添。」而最令他驚喜的是有女粉絲戴住靚湯面具「亂入」，似被抽結婚水之嫌，不過他毫不介意，還問「假靚湯」：「乜你嚟咗嘅？」又大讚女友好靚，絕世好男友本色Sweet爆全場。

他受訪時表示靚湯曾打算陪他開工：「佢本來話車我嚟，不過知有車位畀我泊車，又話唔嚟。」又直認恨和靚湯組夫妻檔掘金，最好孖住出活動、商演或拍廣告，但並非想拍拖，而是在外國結婚好重皮，他謂：「等錢使呀，結婚好多嘢都要錢，不過係開心錢，酒店錢都貴，會請6至70位雙方嘅賓客。（你全包賓客使費？）呢啲唔好講啦，唔知幾多錢，盤數喺靚湯度。」

任阿佘氣場輾壓 問到其具體的婚期，封嘴的他着傳媒問靚湯，又否認怕老婆：「係尊重，不過可以講係我到時會跳舞，呢個係人生最驚，因為差到嚇死人，佢跳得好好，我覺得係玩新郎囉，不過就算跳得差，佢都會嫁畀我。」

談及在新劇《新聞女王》中被佘詩曼的強勁氣場力壓，他就覺得證明劇集成功，又指：「阿佘氣場勁先啱，同埋個劇叫《新聞女王》，我同鄧智堅好似太監咁，不過好似踢波咁，場場都7比0、6比0，或者最尾畀我偷到雞入波啦！」又說女友看過他和何依婷的後樓梯激咀戲後未有異樣，更指佘詩曼跟譚俊彥和何廣沛的親熱戲更激。