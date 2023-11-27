星二代選秀 贏在起跑線 張鎬濂唔做「洪欣兒子」 方玉亨搵阿媽出氣

練習生張鎬濂和方玉亨等人前晚出席選秀節目首映禮，兩位星級媽媽洪欣及歐陽妙芝亦有到場力撐，妙芝分享陪同未成年細仔方玉亨到上海受訓三個月的經歷。

香港代表練習生張鎬濂、冼靖峰（Archie）、丁子朗和方玉亨（Atilla）等前晚出席無綫選秀節目《亞洲超星團》首映禮，女星洪欣及歐陽妙芝亦有到場支持自己的兒子張鎬濂和Atilla。洪欣特地把工作改期從北京飛回來，她大讚鎬濂參加節目後成熟了很多。

談到「初印象人氣排名」中，張鎬濂躋身前十名，他自言很開心得到大眾的認可。被問身為星二代可有着數？他說：「有好有壞，好係的確好多人關注到我，壞嘅係世人對我嘅指標會更高。」稱期望有朝一日可透過作品和實力證明自己，外人反過來稱洪欣為「張鎬濂媽媽」。

丁子朗排名21 妙芝透露過去三個月以監護人的身份陪年僅15歲的兒子Atilla到上海受訓，在旁的Atilla亦很高興有母親陪伴，在心情不好時可以及時找媽媽傾訴和發洩。雖然受氣，但妙芝體諒兒子年紀小，有很多事不懂得處理，自己可以給他紓緩情緒。

至於因節目而成為好朋友的Archie和丁子朗，在「初印象人氣排名」分別排第7和21，丁子朗不諱言在內地沒很多人認識，對於第21名這成績已感滿意。香港代表中排名最高的Archie被韓國天王Rain大讚，但Archie則謙稱這只是數字，到最後也需要看自己的能力是否可以承載這個排名。