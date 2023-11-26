恐嚇封口 叉頸至昏迷 Diddy三度被告強姦 拖埋Aaron落水

饒舌天王Diddy被第3名女子指控強姦，今次更牽涉唱作男歌手Aaron Hall，原告聲稱她與友人都被Diddy與Aaron輪姦，其後被恐嚇不要聲張時更被叉頸至昏迷！

在美國的性侵案件一般設有追溯期限，但上年紐約通過成人幸存者法，給予一些本來已經無法入稟的受害人1年寬限時間提告，以感恩節完結為死線。美國饒舌天王Diddy上周被前旗下女歌手舊愛Cassie指控強姦、虐待與販賣人口，翌日戲劇性地庭外和解，賠款了事，美國男星占美霍士（Jamie Foxx）日前亦被指控性侵與毆打女子。有見及此，感恩節完結前一名女子Joi Dickerson-Neal「趕尾班車」控告Diddy迷姦兼拍片派街坊，轉個頭又再添一名受害人，今次更拖美國唱作男歌手Aaron Hall落水！

鍾意公開搞嘢 第3名指控Diddy強姦的匿名女子，表示事發於1990或1991年，她與其女性友人參加一個音樂活動時，Diddy與Aaron上前與她們調情，又請她們喝酒。Diddy與Aaron其後帶2女到Aaron寓所，再灌她們喝更多酒，Diddy威逼該名女子性交，她恐懼下就範，Aaron接着衝入房，按住輪姦她。她的友人亦同樣被Diddy與Aaron輪姦。數日後，Diddy前往該名女子寓所，警告她們不要向他的現任女友講出事情，期間Diddy失控暴怒，襲擊該名女子，將她叉頸至昏倒。

Diddy繼續否認指控，指那些女子是為錢而誣衊他。不過有網友挖出Aaron昔日的訪問，其中他曾表示：「我鍾意公開搞嘢……你問吓Diddy同其他黑X……佢哋都去過我屋企，睇過我搞嘢。」網友指Aaron的坦白，令受害人的說法更為可信！