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黃詩棋父親遇車禍
近日馬來西亞一名女司機因誤踩油門而撞傷兩名食客，當中的男食客原來是古天樂旗下女星黃詩棋的父親。據稱涉事的7旬司機因血糖低導致頭暈才發生意外，黃詩棋在社交網寫道：「爸爸的大腿和小腿的骨頭被撞斷了，正在等待手術中。」手術順利，成功將斷了3截的大腿和小腿接回，但肋骨與脊椎骨還是無比痛楚，要留院觀察。
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