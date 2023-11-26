娛樂

Sinnie@Lolly Talk唔嚮往拍拖
女團Lolly Talk成員Sinnie，日前偕歌手狄易達擔任港台節目《有聲無聲講你聽》嘉賓，與聽障人士交流愛情觀。狄易達大方承認蜜運中，Sinnie則享受單身，她說：「可能我來自嚴格嘅學校、嚴格嘅家庭，或者影響到我對戀愛冇咁大嚮往。」
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc