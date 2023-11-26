11月26日(日)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月26日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
Sinnie@Lolly Talk唔嚮往拍拖
女團Lolly Talk成員Sinnie，日前偕歌手狄易達擔任港台節目《有聲無聲講你聽》嘉賓，與聽障人士交流愛情觀。狄易達大方承認蜜運中，Sinnie則享受單身，她說：「可能我來自嚴格嘅學校、嚴格嘅家庭，或者影響到我對戀愛冇咁大嚮往。」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20231126-1126_00282_072/Sinnie-Lolly-Talk唔嚮往拍拖
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc