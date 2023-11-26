Sinnie@Lolly Talk唔嚮往拍拖

女團Lolly Talk成員Sinnie，日前偕歌手狄易達擔任港台節目《有聲無聲講你聽》嘉賓，與聽障人士交流愛情觀。狄易達大方承認蜜運中，Sinnie則享受單身，她說：「可能我來自嚴格嘅學校、嚴格嘅家庭，或者影響到我對戀愛冇咁大嚮往。」