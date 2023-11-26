「最喜愛歌手」5強盡地一煲 Ian近千歌迷 逼爆商場谷票

劇集導演、編劇、冰球教練及部分演員，與Fans舉起歌詞手幅，又揮動Ian劇中名字「林千帆」的打氣旗仔，當播出配上搞笑字幕的精華片段時，全場氣氛更熾熱。Ian雖因工作缺席，仍特地拍片感激Fans：「大家好，雖然唔可以同大家一齊睇大結局，但都好多謝大家支持。」

Gin Lee激動到喊

至於「我最喜愛的女歌手」大熱Gin Lee，亦在社交網向Fans致謝，透露曾為躋身5強落淚：「我唔肯定我係第一次定係第二次入到5強，不過好想講畀大家知，今次嘅感受係前所未有咁激動。」情緒久未平復的她，自言與Fans都屬內斂型，過往對獎項只抱隨緣的佛系心態。她又即場大派彩蛋，獻唱今年推出的5首歌，希望在最後一輪投票中有更好成績。