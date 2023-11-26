挑戰病人角色 搵老師教路 蔡穎恩圓電視夢 準備做媽咪

藝人蔡穎恩（Evelyn）落力演出無綫熱播劇《叠影狙擊》。談到角色性格與現實截然不同，她指平日吃美食便能換心情，又自爆稍後與老公出埠慶祝結婚周年，大方透露已有心理準備當媽媽。

Evelyn於戲中扮演黃浩然患上創傷後遺症的胞妹，令她覺得挑戰性十足。談到拍攝前的準備，原來今次她相當認真：「做咗好多資料搜集，上網睇咗好多有關個案，嘗試去了解病人嘅心情。我覺得作為演員，好需要有強烈嘅同理心，而呢類病人平日似沒事人，不過只要擊中某個位就好容易一發不可收拾。」

自認無綫忠粉 戲中角色因環境污染是「致敏源」，故需生活在一個無電力供應的地方，Evelyn坦言與本身性格截然不同，更有幾場戲引起身邊人熱話：「尤其係被綁架後遭洗腦嗰場，有人話睇到心寒。如果話角色有正反兩派，我演嘅由始至終都只係受害者。為咗應付其中歇斯底里嘅演出，我搵咗戲劇老師甄詠蓓作專業協助。」她更打趣當自己是無綫忠實粉絲，故得悉劇集最終安排成台慶劇即雀躍不已：「好似圓咗一個夢咁。」

鏡頭前是悲劇人物，鏡頭後卻是名副其實的幸福小女人，即將迎來結婚兩周年，她冧笑透露：「結婚係11月28日，而我係12月1日生日嘅，老公決定帶我去日本旅行放鬆吓。」自言喜歡小朋友的她，已開始接受中醫調理身體，做好準備隨時迎接小生命：「呢份係上天嘅禮物，冇得急㗎！」

食好嘢解心結 Evelyn的老公非常貼心，每次當她心情低落，便帶她去吃好東西，Evelyn自爆：「6、7年前我遇上事業樽頸位，當時剛開始拍拖，我同佢講想退出，佢即刻叫我諗清楚先講，然後又帶我去食嘢，咁我就冇嘢嘞，哈哈！」