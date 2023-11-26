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林志穎 因車禍成代言人
林志穎因禍得福，還多了工作機會。
台灣男星林志穎去年在台灣發生嚴重車禍，今年他復出並憑真人騷《披荊斬棘3》人氣再度急升，近日，竟有內地汽車品牌找他擔任代言人，全因車禍帶來商機。事關該品牌以安全舒適作為賣點，曾出事的他正正成為最有力的代言人。
另外，林志穎媽媽日前出席慈善義賣，透露車禍後未有限制兒子駕車，並指他已康復逾8成。
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