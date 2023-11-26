林志穎 因車禍成代言人

台灣男星林志穎去年在台灣發生嚴重車禍，今年他復出並憑真人騷《披荊斬棘3》人氣再度急升，近日，竟有內地汽車品牌找他擔任代言人，全因車禍帶來商機。事關該品牌以安全舒適作為賣點，曾出事的他正正成為最有力的代言人。