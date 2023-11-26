中娛星動：加埋魏大勛 微妙三角關係 楊冪白狐Look搶Fo 秦嵐「胸」狠還拖

內地「頂流女星」楊冪再成為頒獎禮焦點，除「露毛」力抗一眾後輩小花外，更與舊愛魏大勛及其現任女友秦嵐首度同場，網民期待「微妙的三角」世紀合體；而楊冪「死敵」趙麗穎傳臨時缺席，惹來避見緋聞男友王一博之說。

昨晚逾百內地頂流小生、花旦包括楊冪、劉詩詩、王一博及林允等齊集澳門出席內地影視平台主辦的「尖叫之夜」娛樂盛典，大會將頒發戲劇、電影、綜藝、演員及幕後多個獎項。但未有得獎結果前，全晚焦點就落在「話題女王」楊冪身上，雖然她全白的斜膊晚裝裙未算最性感，但身上的白毛長披肩，令她每行一步都仙氣滿滿，完全配合其新劇的「狐仙」造型。

除楊冪的造型夠吸睛外，同場還有她的前度男友魏大勛及其女友秦嵐，故不少網民敲碗大叫：「這次同台很精彩！」大會疑為避免尷尬場面，故安排楊冪單拖壓軸登場行紅地氈；而魏大勛和女友秦嵐亦獨自現身，不過未知魏大勛是否因前任及現任女友在場的關係，表情有點緊張，而秦嵐以滿身鑽飾襯「最強胸器」，誓要在前情敵面前爭口氣，而在場內3人座位相隔甚遠。

白鹿宋軼各出奇謀 至於同場的後輩小花當然不讓楊冪專美，位位搏到盡露肉兼各出奇招，如金晨、虞書欣齊齊「中門大開」透心涼；白鹿、倪妮及田曦薇谷出湯碗胸爆驚喜；林允則大騷招牌長腿。至於身材較輸蝕的宋軼全靠緋聞男友白敬亭挽劣勢，雖然兩人扮「陌路人」，但當一齊行紅地氈時，現場即有粉絲大叫「好甜」、「親一個」。另外，有傳趙麗穎亦在大會邀請之列，不過未見其蹤影，未知是否跟緋聞男友王一博在場有關。