歌影視三線發展 林愷鈴聖誕出新歌 明年進軍樂壇

女星林愷鈴前晚出席活動，預告明年將進軍樂壇，又指對有份演出的劇集《冰上火花》結局大感不捨，而剛從韓國工作回來的倪晨曦，興奮地分享見到偶像李英愛的經歷。

林愷鈴、倪晨曦、雲浩影、梁洛施和譚旻萱等多位靚女前晚出席活動，林愷鈴指聖誕節將在工作中度過，會為新的影視作品唱主題曲：「我好幸運，有製作人喺我社交平台見到我嘅唱歌片，就親自搵我幫佢哋錄歌，成個過程好夢幻。」她笑着預告將會在明年正式進軍樂壇，成為樂壇新人。

談到主演的ViuTV劇集《冰上火花》前晚大結局，林愷鈴表示不捨，被問最難忘的場口是不是與Ian的接吻戲？她說：「呢個都難忘，因為嗰場戲大家係憑感覺，成個過程比較自然，而且Ian好溫柔、有分寸。（尺度比較大嘅戲你接唔接受到？）尺度唔係我揀劇嘅主要原因，我比較在意角色嘅發展空間，尺度我之後可以同導演再溝通嘅。」

倪晨曦囝囝寫信畀聖誕老人 而剛從韓國和法國巴黎工作回港的倪晨曦，指行程匆忙，甫返港便立刻休息補眠。她表示在韓國工作時碰見韓星李英愛，感到很興奮，並不停找對方傾偈及合照。談到聖誕節，倪晨曦表示自從有小朋友後，基本都會留港慶祝：「細仔太細，唔方便帶佢返加拿大。」又指大仔相信有聖誕老人，會催促她一起寫信給他。

同場的梁洛施則表示會帶家人觀賞燈飾度佳節，亦會一起觀賞她參演的電影《爆裂點》，她說：「佢哋比較鍾意睇我做打打殺殺嘅電影，認為我做Catwoman呢類角色好適合。」她指兒子們已長大，不需要她無時無刻在身旁，又預告會全面復出，並已接了新的電影工作。