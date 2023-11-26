泰男神Bright恨集郵 光希追星性感出擊 碧咸Chok現1分鐘

碧咸雖然退役多年，但球場上的表現至今仍是全球粉絲的集體回憶。近日他的《碧咸傳》（BECKHAM）播出，令人氣熱度再升，前晚他獲邀到澳門出席時尚派對，雖較原定時間遲了半小時現身，但甫出現即成焦點，他以單手插袋Chok甫回饋等候的來賓。泰國男神Bright Vachirawit和日本女星光希分別獲大會頒發「The Golden Cane Award」和「The Style Award」，光希身穿白色低胸露腰連身裙，她透露晚裝由自己揀選，有閃亮感覺，並能突出其身材線條。提到第一次見碧咸，她說：「好興奮，有啲緊張，都好想見其他嘉賓。」而Bright更自認是碧咸鐵粉：「每次看到入球都好興奮，第一次同碧咸同場，希望能合照。」對於剛成為首位泰星在日本MTV VMAJ 2023頒獎禮獲得「Best asia celebrity」獎項，他表示感謝，又笑言今次不會跳電影《恭喜，我的前任》（Congrats My Ex!）大熱的印度舞。他透露剛完成新片拍攝，聖誕會放假陪家人及約朋友吃聖誕大餐，但自言不懂下廚，只負責吃。