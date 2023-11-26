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蔡嘉欣婚前派對 Pink Lady列陣

蔡嘉欣 蔡嘉欣
蔡嘉欣
港姐蔡嘉欣下月與拍拖7年的圈外男友Derek舉行婚禮，她在社交網率先公開索爆姊妹團的陣容，當中包括好友陳詩欣、鍾晴等，而早前剛答應求婚、即將升呢「人妻」的無綫小花何依婷亦有份。婚前派對中，一班姊妹着上粉紅色晚裝亮相，蔡嘉欣則開高衩大晒長腿，甚有睇頭。
出閣在即的蔡嘉欣，相約密友一同慶祝。出閣在即的蔡嘉欣，相約密友一同慶祝。
出閣在即的蔡嘉欣，相約密友一同慶祝。
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