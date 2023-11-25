娛樂

DJ Henney坐遊艇歎世界

韓國性感DJ Henney在日、韓兩國擁有強勁人氣，她早前結束在日本寫真集的宣傳活動，返韓後繼續忙着拍攝，最近她獲得贊助，攞正牌到濟州島的度假屋拍片宣傳，她趁機穿上比堅尼在泳池狂影靚相跟粉絲開心Share，又爭取機會坐遊艇出海，認真識歎！
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