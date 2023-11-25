透視裝被批暴露 Rita黐膠花遮住兩點
英國女歌手Rita Ora前日以面紗配透視裝出席於倫敦舉行的時裝活動，只是黐膠花遮住重點，身材曲線一覽無遺，展示神秘性感！
英國時裝雜誌《Vogue》前日於倫敦舉行《Forces For Change派對》，歌頌為文化、時裝、社運、環保、經濟、藝術、美容與運動帶來改變的人，不少出席嘉賓衣着都以黑色為主調。其中Rita大前日做跟得老婆出席新西蘭導演老公Taika Waititi足球喜劇新片《Next Goal Wins》的倫敦慈善首映禮，穿上密實鬆身白衣白褲，不過前日她於派對上卻大解放，下半張臉圍住黑色面紗，身上穿着貼上黑色膠花玫瑰的黑色透視裝，以花遮住胸前重點，曲線一覽無遺，既神秘又性感。當然，有網友認為Rita太過暴露，缺乏高貴格調。
Daisy谷胸搶「峰」頭
另外，英國名模姬摩絲（Kate Moss）的21歲模特兒女兒Lila Moss以黑色連身短裙示人，密實現身。英國星二代女模Daisy Lowe則穿上中門大開的黑色膠裙，谷胸上陣，搶盡「峰」頭！
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