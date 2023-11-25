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黃心妙骨杉杉晒水着
藝人黃心穎榮升人妻後，生活變得低調，反而家姐黃心妙變得活躍起來，見她在社交網分享了三點式性感水着照，自信滿滿地表示：「每天要照顧的東西太多，別忘了最應該要照顧好的是自己。」身穿藍色一件頭泳衣的她中門大開，非常火辣。不過也有網民嫌她腰間肋骨凸出，瘦得嚇人。
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