《金馬獎》競爭激烈 阮經天被男神夾攻 望再奪影帝

《第60屆台灣金馬獎》將於今晚舉行，今屆影帝之爭相當激烈，阮經天、吳慷仁、王柏傑、許光漢及林柏宏被視為「死亡之組」，5位候選人勢均力敵。其中阮經天（小天）為大熱，他於《周處除三害》演瘋癲通緝犯，放下帥氣形象挑戰連場打戲，有望跑出再奪金馬影帝；呼聲於小天之下就有台北電影節影帝吳慷仁，於《富都青年》演聾啞人士的他以無聲控訴戲份，令人印象難忘。而憑《關於我和鬼變成家人的那件事》孖住入圍的許光漢與林柏宏，論演技仍不及小天及吳慷仁，而《疫起》的王柏傑亦未見突出。

影后方面則以12歲的林品彤惡鬥67歲金馬影后陸小芬，前者憑《小曉》成為金馬史上最年輕影后入圍者，片中的她演活上一秒安靜，下一秒暴怒抓狂的過度活躍角色，陸小芬則以復出作品《本日公休》上陣，獲讚與角色融為一體，不過兩者間以林品彤角色更有挑戰性，有望一擊即中，跑出成為金馬最年輕影后。

港產片先拔頭籌 而一眾金馬候選人昨日亦有現身入圍午宴。席間大會率先頒發了兩個獎項，爾冬陞監製、卓亦謙執導的港產片《年少日記》勇奪觀眾票選最佳影片獎，吳慷仁及袁澧林主演的電影《但願人長久》則贏得2023國際影評人費比西獎。

此外，5位候選影帝於前日舉行的「金馬電影論壇」大談拍攝難忘事，身形瘦削的許光漢透露於《關》片開拍前花了兩三個月時間磨練體形，又用了兩星期學習鋼管舞。林柏宏在《關》片的角色既是鬼魂又是同志，自覺可能不會再遇到這樣的角色，故欣然接受。【駐台灣記者宋江誠攝】