何依婷做「二五女」反彈 高海寧壞得徹底 型上熱搜

無綫台慶劇《新聞女王》除了有視后佘詩曼，更有壞得無情又徹底的高海寧（高Ling），內地網民對她讚不絕口，更令她時隔3年再次登上熱搜，高Ling坦言覺得角色好有型。至於之前遭批演技誇張的何依婷做了「二五女」後即時反彈，獲讚做妹仔入型入格。

藝人高海寧3年前因客串內地電視劇《三十而已》表現亮麗而登上內地網熱搜，現時她有份主演的《新聞女王》於內地熱播，網民對她的角色許詩晴讚賞不已，為了上位懂得利用一切機會，敢拼敢博，沒有道德，壞得夠真誠，令高Ling再次登上內地網熱搜。她接受本報訪問時坦言：「我都有留意內地網民討論，佢哋真係好愛我個角色，喺佢哋眼中，我個角色係好清楚自己想要啲乜，有實力，識得用自己嘅優勢喺事業上拚搏，佢哋覺得呢個女仔好有野心，但實力又配得到自己野心，好有型，好似一個閃光點咁！」

阿佘慘遭愛將出賣 此劇口碑愈來愈好，內地網站評分升至8.1，馬國明與阿佘飾演的Man姐繼續惡鬥，Man姐更慘遭愛將何依婷出賣，何依婷雖然於第3集中一場「反枱戲」被網民指誇張又無戲，但憑着二五女的「機心樣」曝光，網民指她做妹仔做得入型入格。何依婷受訪時坦言角色輸蝕：「因為其他人都好叻，得我一個係咁輸，然後又反骨做二五仔，畀人感覺好壞咁。」她表示由於角色有躁鬱症，拍攝期間心情低落了數個月，她更預告之後會遇到更多震撼事件。

至於馬國明的角色陰險，多次「暗算」Man姐之外，更將何依婷及高Ling玩弄於鼓掌之間、對前度念念不忘並私下約會，被網民封為「渣男」。