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楊紫遊泰騷小蠻腰
內地「90後」小花楊紫近日趁假期到泰國旅遊度假，享受陽光與海灘，更於社交網分享靚相，見她身處在一間有落地玻璃的酒店，當中還能隱約看見室外有一個寬敞的游泳池，極盡奢華。而她也趁此行到海灘漫步，穿白色襯衫，展現43吋大長腿。同時，她亦換上粉色套裝，展露迷人纖腰，既可愛又性感，引來大批網民紛紛留言點讚。
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