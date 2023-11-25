中娛星動：再度交鋒又贏一仗 娜扎仙女裝秒殺「假臀」熱巴

同為新疆美女的迪麗熱巴及娜扎前晚再度同場交鋒，熱巴繼之前黃袍登基裝被嘲全場最醜，敗於娜扎之下，前晚熱巴以俗氣的黃金戰衣上陣，相比娜扎的仙氣透視裝，高下立見，網民都指熱巴被「娜扎秒了」。

迪麗熱巴、娜扎、倪妮及娜然等幾位內地美女前晚雲集出席時尚活動，當中最具話題定是兩大新疆美女娜扎和熱巴同場過招。熱巴近期人氣下滑，繼早前的「登基」打扮被批顯老兼是「范冰冰失敗版」，不及當日同場以Bra Top上陣的娜扎備受讚賞，其後由網民發起的「新疆四美」投票中，熱巴慘被踢出排行榜，失落前4位置，遭娜扎反超前。

自「登基裝」後，前晚熱巴再度與「死敵」娜扎同場，銳意收復失地的她以低胸金色閃片禮服現身，修身及魚尾剪裁盡顯葫蘆身形，閃爆眼球，然而妝髮跟服裝卻格格不入，加上金色略嫌俗氣，美感欠奉。而她行路時看似不自然，因而被質疑用了假臀。

至於娜扎身穿全白低胸透視裝，加上羽毛披肩，仙氣十足，深長的事業線及若隱若現的妙曼線條，將完美身段展露無遺，娜扎的仙女下凡打扮即時秒殺熱巴的黃金甲，不少內地網民都指「娜扎秒了」。

娜然似森林精靈 另外，倪妮與娜然同樣性感登場，倪妮以Deep V寬鬆禮服亮相，衣服上有碎花圖案作點綴，鬆弛慵懶感十足；俄羅斯及蒙古混血新紮女神娜然，以清新的綠色晚裝上陣，加上她深邃的五官，像極森林裏的精靈，仙氣逼人。