減肥備戰演唱會 聖誕閉關 姜濤受疱疹困擾 轉季爆發

姜濤近日忙於為明年的MIRROR演唱會綵排，昨日現身剪綵時，卻被發現面上爆瘡，他透露是疱疹，直言近期感覺有點攰，又稱發生公審女粉絲事件後，自己也減少玩手機。

姜濤昨日在尖沙咀出席剪綵活動，吸引數百「姜糖」到商場應援。正為明年MIRROR演唱會綵排的他，被發現臉龐爆瘡，他說：「係呀，疱疹，最近有啲攰，由細到大一年都有一兩次，可能轉季。」講到演唱會綵排相當順利，一兩星期後待各成員完成手上工作，大家連聖誕節也會齊齊閉關，即是未能出席活動少賺很多？他說：「唔緊要，大把機會，做番表演嘅嘢先。（MIRROR開始減肥？）個個都袋住包雞胸肉，阿Jer話減肥，但仲食緊漢堡包，我就按照自己步伐去做，去Stanley嗰度做gym先。（一日食五餐減到兩餐？）都未試過一日食五餐，要搵到自己最舒服嘅方法，自己會食少啲澱粉質，大家會一齊訂代餐。」

MIRROR去年原本在紅館舉行的12場演唱會腰斬，大會近期公布明年1月假亞博再舉行，補場兼加開變成16場，卻有粉絲不滿補場安排，他說：「畢竟場地同場數都唔同咗，交畀公司去處理，希望盡量有個好安排畀大家，滿足大家嘅要求。」講到粉絲可有向他投訴？他坦言早前發生在社交網公審女粉絲事件後，已盡量少玩手機，希望給自己成長空間，不再有類似事件發生。

Edan叱咤5強止步 此外，叱咤「我最喜愛的男歌手」最新5強名單昨日出爐，張敬軒、尹光、姜濤、陳卓賢和Anson Lo有得留低。對於尹光與眾後輩鬥得難分難解，姜濤說：「好榮幸，大家投自己鍾意嘅就得，我哋未合作過，希望將來有機會見面，傾吓偈。」Edan雖然5強止步，但處之泰然，在社交網自彈自唱安慰歌迷：「大家唔好傷心啦。」