金慧秀抱憾告別《青龍獎》 李炳憲稱帝迎第二胎 鄭有美爆冷封后

韓國影壇盛事《第44屆青龍電影頒獎禮》昨晚在首爾KBS電視台舉行，最後一次擔任主持的女星金慧秀未能捧獎告別《青龍》，由鄭有美摘得影后殊榮；李炳憲則憑《烏托邦浩劫》稱帝，實至名歸！

今屆是金慧秀第30次、亦是最後一次主持《青龍》，她偕拍檔劉延錫現身時獲全場演員及觀眾以掌聲致敬，賽前外界睇好她憑賣座韓片《閨密盜賞團》奪影后，最後卻由《枕邊怪嚇》女星鄭有美爆冷跑出。鄭有美發表得獎感言時一度哽咽，當中特別多謝金慧秀：「如果10年前我們沒有見到金慧秀前輩，我可能不會繼續做演員，我能演戲演到現在都是多得前輩你，我今後也會繼續支持你。」

至於李炳憲憑《烏托邦浩劫》以大熱姿態贏得影帝殊榮，是他繼2016年後第二度成為「青龍影帝」，他特別提到二女預計下月出世：「她的胎名是Birdle，我想將這份榮耀跟正在家中的太太李敏貞、兒子李俊厚和Birdle分享！」

全汝彬捧獎心痛 男星趙寅成憑《閨》片揮低宋仲基、朴正民、吳政世及李浚赫勇奪「最佳男配角」，他笑指本來想着應該由朴正民得獎，故特別向對方道歉，他指拍攝這部電影有很多新奇的經驗，煞科當天大家都忍不住哭：「我好不捨得廉晶雅姐姐和她煮的甜米露。」他又走上主持席與金慧秀抱抱，而《閨》片同時捧走「最佳電影」。至於女星全汝彬爆冷憑《韓戲逼人》擊敗Krystal、金善映及李允智等捧走「最佳女配角」，她一度激動落淚：「我緊張得心好痛。」她指最難忘片中一句台詞：「最重要的是折斷了也要繼續做的心」，藉此鼓勵各人要相信自己一定做得到。

此外，人氣女團NewJeans連續第二年為《青龍》擔任表演嘉賓，令現場觀眾大為驚喜，身穿校服的5名成員演唱人氣歌曲《ETA》及《Super Shy》，又跳又唱炒熱現場氣氛，而男歌手朴震榮以破格造型演出，期間金慧秀驚喜登場與他跳貼身舞，引起全場歡呼。男星鄭雨盛則在尾聲驚喜現身，代表《青龍》感謝金慧秀30年來的努力，並向她頒發感謝獎座。