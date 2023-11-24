BLACK PINK獲英王授勳 Jennie被轟冇禮貌

韓國人氣女子組合BLACK PINK日前應韓國總統尹錫悅邀請到訪英國，期間出席白金漢宮舉行的國宴，4位成員前日繼續現身白金漢宮，並獲英王查理斯三世（King Charles III）頒授MBE（大英帝國員佐勳章），以表揚她們對推動環保的貢獻，此舉卻惹來非議。

據知該項榮譽是表揚BLACK PINK於2021年現身在格拉斯哥舉行的聯合國氣候變遷大會宣揚環保訊息，除了4位成員Lisa、Jennie、Rose及Jisoo外，韓國總統與夫人都有出席儀式，並一同與英王合照。期間英王與各成員都有交談，大讚她們相識多年仍會互相交談是一件神奇的事，他又自稱是BLACK PINK的粉絲：「我希望有一日能夠睇到你哋現場表演。」

BLACK PINK獲授MBE勳章引起民眾關注，有專家認為此舉「荒唐」，更有網民批評榮譽制度遭「濫用」，已失去意義。另外，日前有網民公開在國宴上拍到的片段，見4位成員與英王席上交談期間，Jennie不時四處張望，似乎有點不耐煩，遭英國網民狠批她無禮，不懂尊重別人。

衞隊演奏代表作 而為歡迎BLACK PINK來臨，英國御林軍旗下的「冷溪衞隊」於晚宴舉行時在白金漢宮外演奏BLACK PINK的名曲《Ddu-Du, Ddu-Du》及韓國男歌手Psy多年前的大熱歌曲《江南Style》，認真有Face！