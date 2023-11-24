暢所欲玄：新年十二生肖運程

每逢農曆新年前，很多人都喜歡看看自己生肖於來年的運程走勢，而香港玄學術數師傅都會透過各個渠道提供給大家參看，不論閣下是貧是富，男女老少，都可以接觸到，而且免費，所有師傅真正做到百花齊放。

大部分玄學師傅都會選擇《通勝》上的天官賜福圖，這幅圖的十二地支為十二生肖，每個生肖都有新年的吉凶數粒星。來來去去都是這些星，每十二年，在十二宮上分布不同，對照每個人的生肖，來查看每一年的吉凶現象。

人生萬象萬事，十二生肖運程之演繹。吉星，皆指錢財、權力地位、生孩童、學習解病解苦，一般人都喜愛的福氣，為吉星。而凶星則是指口舌官非、災病傷痛、破財血刃等，以非常人性化的事物來演繹。

不同師傅對天官賜福圖內的星名，演繹不同。有的側重吉星的影響，是基於新的一年，有新的吉利現象，好讓大家對未來有信心，有力量去面對人生。

基於古老說話，君子問卜，問凶不問吉，自然有的師傅着重避開凶象，給予解決問題建議，這是香港玄學師傅對大家慈愛的分析。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅