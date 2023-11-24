娛樂

李蘊扮學生妹
32歲藝人李蘊前日在社交平台分享到日本主題樂園遊玩的相片，見她身穿格仔短裙，入場後戴上粉紅色卡通頭箍，大晒白滑美腿，一身打扮年輕有如學生，完全不像已是兩孩之母。網民留言讚她青春可人：「滿滿的少女感」、「好靚女好得意」。
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