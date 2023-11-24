藝人胡杏兒近日與老公李乘德到日本東京旅遊。她在社交平台發布多張吃喝照，只見食物種類繁多，而她每次用餐前，都要老公先幫她與食物打卡，她留言：「面對不同的美食，會有不同的笑容」，大批網民留言稱其夫拍得她很好看，又羨慕杏兒狂吃不肥。