陳茵媺毛舜筠延續15年友誼

資深藝人毛舜筠生日，相約昔日劇集《畢打自己人》一班好友慶祝，包括李思捷、徐榮、趙希洛及陳茵媺等，相當盡興。她開心表示：「自2008年合作相識至今，難能可貴的友誼。」相中見各人沒有走樣，已為3孩之母的前港姐冠軍陳茵媺最為出色，紮髮髻的她散發青春味。而毛舜筠配上時尚髮型，獲讚減齡不少。