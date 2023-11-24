中娛星動：拍古裝辛酸冇人知 許凱戴頭套受苦 自揭植髮

內地小生許凱出道以來頻頻接拍古裝劇，高大帥氣的他獲得不少粉絲喜愛，但原來鏡頭背後的辛酸不足為外人道，近年他飽受頭髮稀疏所困擾，日前受訪時更直認植過髮！

28歲的許凱外形高大帥氣，出道至今頻頻接演古裝劇，主演的《千古玦塵》及《尚食》等都深受歡迎。近日他再夥拍景甜演出新作《樂遊原》，劇集正在熱播，他們上演「史密斯夫妻」式戲碼相愛相殺，成為網民熱話，獲得不少好評。

近日許凱與景甜接受內地節目訪問宣傳《樂》劇，席間當被問到髮際線問題時，多年來無限輪迴戴頭套的他直認出現頭髮稀疏的問題，他大方透露：「已經接受現實，髮際線再往上走，就是再植。」主持一臉驚訝及追問：「真的植過髮了嗎？」許凱坦承試過。對於其突如其來的爆料，身旁的景甜搭話笑說：「你看他多實在，有甚麼都說。」

大方態度贏好感 許凱其後再補充，指戴古裝頭套很傷髮際線，因為過程中必須用酒精膠水黐貼，拆頭套亦要用酒精棉：「90多度的純酒精，我們經常會長痱子，就辣、刺痛那種感覺。」許凱自揭秘密即時成為粉絲熱話，更封他為「圈內承認植髮第一人」，而其大方的態度，更獲不少網民留言讚賞及支持。