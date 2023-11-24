前港姐邵初正在橫店拍攝無綫重頭劇《巾幗梟雄之懸崖》，期間她趁有假期前往杭州旅遊。不時在社交網分享悉心打扮造型的她，今次化身「杭州西施」打卡。

邵初在西湖邊穿上中國古典服裝，撐住紙傘，憑欄遠眺，相當有詩情畫意，獲網民激讚是大美人，她在社交網表示：「每次都是因為一句趁可以。」