𢱑登台機會幫補學費 郭晉安陪面試 撐囝囝做音樂家

廿四孝老竇郭晉安近日陪兒子到英國的音樂學院面試，成功獲取錄。安仔支持兒子立志做音樂家，但笑言學費很貴，要多接登台騷幫補。

郭晉安近日陪伴16歲兒子到英國的音樂學院面試，並實地視察學校環境，兒子最後成功獲取錄，明年暑假後將赴英國升學。安仔指兒子擅長法國號，有意做音樂家，他身為老竇自然相當支持：「難得佢15、16歲已經有自己嘅方向，知道將來想做乜，今次學校係佢自己搵，都難考，唔算收好多人。」他當然不捨得兒子離開身邊，但也高興兒子到外地升學，可以嘗試獨立生活。

安仔覺得兒子多少也遺傳了父母的藝術天分，對於傳統家長覺得讀音樂難搵食，他的看法則比較開明：「冇諗呢啲，呢啲唔到我去決定，佢自己揀。同埋自己做娛樂圈，明白到做娛樂圈都唔一定紅，所以呢方面好開明。」

放長假陪屋企人 今次兩父子飛到英國，安仔指是難得的體驗，慶幸各方面也相當順利，而此行最深刻的是當地物價、交通費相當高，而且兒子學費也很貴，他笑言要多接登台騷幫補：「之前同馬國明、譚俊彥去咗美加登台，希望多啲登台啦！」他目前正在放「悠長假期」，感覺相當寫意，多年來沒試過如此久沒有拍劇，與家人相處時間大增，相當開心。至於開劇，他會等待公司安排及期待好劇本：「未知幾時開劇，要睇劇本，呢排多咗時間睇美劇、韓劇，尤其係韓劇水準愈嚟愈高。」